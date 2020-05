Xpress-Karriere für Wagner und Mostafa

Mostafa ist neue Anzeigenleiterin des Titels. Sie betreut gemeinsam mit Yvonne Graf, die als Key Account Managerin tätig ist, die Xpress-Anzeigenkunden. Sie ist seit 2007 in der Verlagsbranche tätig.



Und kehrt in die Verlagsgruppe News zurück, für die die diplomierte Druck- und Medientechnikerin vor fünf Jahren ihre Druckerei-Jobs aufgab um in die Anzeigenproduktion zu wechseln. Seither forcierte sie im Key Account Management von Magazinen wie Wienerin, Frisch gekocht und A la Carte ihre Verlagslaufbahn.



