Xpress erscheint nur mehr als Xpress.at

Kostengründe und andere Profitabilitätsrahmenbedingungen der Gruner+Jahr-Gruppe haben in dieser Entscheidung auch ihre Einflüsse.



Wieviele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Einstellung des gedruckten Xpress betroffen sind, ist offen. "Dem engagierten und motivierten Print-Team unter der Leitung von Chefredakteurin Anna Wagner danke ich für ihre großartige Arbeit", erklärt Bogocz, in einem nach Verabschiedung klingenden Statement.



Xpress wurde im Jahr 1968 von Wolfgang und Helmuth Fellner als Rennbah-Express in Salzburg gegründet und kann als Grundstein für alle ihre weiteren verlegerischen Aktivitäten in Österreich gelten.



atmedia.at