Xings Umsatz steigt, EBITDA sinkt

Von 15,65 auf 17,70 Millionen Euro - ein Plus von 13,0 Prozent - steigerte Xing seinen Umsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftjahres 2012. "Beschleunigten Investitionen in künftiges Wachstum" ist der Rückgang des EBITDA von 5,62 auf 4,80 Millionen Euro anzulasten. Daher darf angenommen werden, dass das Business-to-Business-Netzwerk in dem genannten Betriebsergebnis-Zeitraum einen Verlust zu verzeichnen hat.