Xing wertet das Mitgliedsprofil auf

Weiters erhöht diese Optimierung das Gefundenwerden im Netzwerk. Personaler werden in dieser Profil-Statistik extra ausgewiesen sein.



Damit und mit "Angeboten Dritter" peilt Xing die Aufwertung der Premium-Mitgliedschaft an, die wiederum Auslöser für die Konvertierung bisheriger Basis-Mitgliedschaften in Premium-Teilnahmen an dem beruflichen Gemeinschaftsleben sein soll.



Dieser Entwicklungsschritt der Netzwerk-Funktionen dreht sich um, wie Moritz Kothe, Senior Vice President Premium Memberships der Xing AG, erklärt, "ein völlig neues Produkterlebnis". Auf Produktebene spricht das Unternehmen von "Neuem Premium". Die Umstellung der bestehenden Mitglieder dieser Klasse erfolgt sukzessive.



Vom Mitbewerber LinkedIn wurden derartige Profil-Optimierungen, die die individuelle Netzwerk-Nutzung erhöhen und die Profil-Steuerung effektiver machen, im zweiten Quartal 2013 umgesetzt.