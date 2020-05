Xing veröffentlicht Magazin Spielraum

deDie Xing AG erweitert das Kommunikationsportfolio von Xing.com um das mit Spielraum betitelte Magazin. Der Titel wird am 28. November 2013 sowohl als physisches als auch als digitales Magazin erscheinen. Letzteres wird als E-Paper-App editiert und in dieser Form an die etwa 800.000 Premium-Mitglieder des sozialen Netzwerkes verteilt. Spielraum erörtert und thematisiert inhaltlich die "Arbeitswelt von morgen".