Xing verbessert Ertragsniveau

In den drei Geschäftsfeldern entwickelten sich die zwei Segmente E-Recruiting und Events mit 43 und 35 Prozent Umsatz-Wachstum im zweiten Quartal deutlich. Mit E-Recruiting lukrierte Xing von April bis Juni 2013 5,6 und mit Events 1,4 Millionen Euro.



Mit dem Geschäftsfeld Premium Club in dem die Erlöse aus dem Geschäft mit den Mitgliedern gebündelt sind, erwirtschaftet Xing 13,6 Millionen Euro. Dieser Umsatz wuchs, wie der Quartalsvergleich zeigt, um fünf Prozent.



Der Mitgliederstand belief sich Ende Juni auf 6,5 Millionen in der Xing-Kernregion Deutschland, Österreich und Schweiz und stieg in den drei Berichtsmonaten um 211.000 neue Mitglieder. In Österreich stieg die Mitgliedszahl Ende Juni um 14 Prozent. Die Zahl der Premium-Mitglieder stieg im zweiten Quartal um 15.000 auf 801.000 und belief sich Ende Juni 2013 weltweit auf 825.000. Xing konnte am Ende der ersten Jahreshälfte 2013 weltweit 13,5 Millionen Mitglieder für sich verbuchen.