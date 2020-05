Xing tauscht Claim aus

For a better working life lautet der neue Slogan des Professionals Networks. Und ist der zweite englische Claim von Xing. Im Zug des 2006 erfolgten Rebrandings von OpenBC zu Xing segelte das Netzwerk mit dem Markenversprechen Powering Relationships durch die Märkte.



Dieser Claim hielt bis 2010 und wurde von Und es hat Xing gemacht, in Abwandlung der Textzeile "Und es hat Zoom gemacht" aus dem deutschen Hit 1000 mal berührt von Klaus Lage aus dem Jahr 1984 ersetzt. Ein Jahr später, hatte es sich schon wieder "ausgezoomt". Nüchternheit und Das professionelle Netzwerk kehrte ein.



Xing erhält diesen neuen Claim zum zehnten Geburtstag. Intention für For a better working life ist die veränderte Arbeitswelt, die derzeit als gängiges Argument für alle in den letzten Monaten durchgeführten Veränderungsarbeiten im Netzwerk angeführt wird. Und gleichzeitig soll Xings Rolle als Begleiter durch diese Arbeitswelt und Verbesserer des Arbeitslebens damit akzentuiert werden.