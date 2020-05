Xing steigert Gewinn

Xing weist für jedes Quartal 2013 Umsatzwachstum - 11, 15, 18 und 19 Prozent vom ersten bis zum vierten Quartal - aus. Das volumenstärkste Geschäftsfeld ist Network/Premium und weist jedoch den niedrigsten Umsatz-Zuwachs - sechs Prozent - aus. E-Recruiting ist mit 42 Prozent das prozentuell umsatzstärkste Erlösfeld. Xing erwirtschaftete hier 23,7 Millionen Euro. Im Event-Geschäft belief sich das Wachstum auf 26 Prozent und der erwirtschaftete Umsatz auf 4,9 Millionen Euro.



In Österreich legte das Business-to-Business-Netzwerk im Vorjahr um rund 13 Prozent Aktive auf "knapp 600.000 Nutzer" zu. In der gesamten Kernregion Deutschland, Österreich und der Schweiz stieg die Mitgliederbasis um insgesamt 839.000 und erreichte zum Jahresende 2013 6,9 Millionen Mitglieder.



Thomas Vollmöller, CEO der Xing AG, verspricht für 2014 "ungebremstes Wachstum".



Die zuvor genannten Betriebsergebnis-Kennzahlen sind ungeprüft und vorläufig. Die testierten Ergebnis-Kennzahlen werden in einigen Wochen vorliegen.