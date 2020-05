Xing positioniert sich als Personaler-Plattform

de, at, chXing sei, gemäß einer Befragung von 101 Personal-Entscheidern in Deutschland durch Forsa, die als repräsentativ ausgewiesen wird, jene Internet-Plattform, die am häufigsten herangezogen wird, um vakante Stellen in Unternehmen zu besetzen. Diese Nachfrage wird mit einer Nutzung durch 62 Prozent der Befragten ausgewiesen.