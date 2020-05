Xing macht sich intuitiver

at"Wir haben Xing grundlegend umgebaut", erklärt Xing AG-CEO Stefan Groß-Selbeck das, was ab morgen in dem B2B-Netzwerk zu sehen und zu nutzen sein wird. Das Unternehmen kündigt ein "vereinfachtes, klar und übersichtlich designtes, nutzungsintensiveres und intuitiveres" Network, das es heute noch ist, an. Groß-Selbeck: "Xing ähnelt jetzt einer mobilen Applikation". Und das ist auch so beabsichtigt.