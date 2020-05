Xing launcht TV-Kampagne

deDas Business-to-Business-Netzwerk Xing wirbt seit Jahreswechsel im Fernsehen. Das Unternehmen platziert vier Zehn-Sekunden-Spots. Damit werden Vorteile der Xing-Nutzung gemäß des neuen Claims und der damit verbundenen Positionierung For a better working life vermittelt. Xing kehrt nach dreijähriger Werbe-Absenz im TV damit wieder in das Fernsehen zurück.