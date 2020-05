Xing intensiviert Vermarktung in Österreich

Er belegt diese Attraktivität an folgenden soziodemografischen Merkmalen: 52 Prozent der Xing-Mitglieder sind Business Professionals, worunter Berufstätige, die entweder Akademiker oder Menschen mit einem monatlichen Haushalt-Nettoeinkommen von mindestens 3.500 Euro sind, verstanden werden. 60 Prozent der Network-Mitglieder sind Maturanten oder Universitätsabsolventen.



Die definierten Advertising-Pläne in Österreich setzt Ludowig einmal mit der ÖWA Plus- und ÖWA Basic-Ausweisung und durch die Vermarktung seitens Goldbach Audience um.



