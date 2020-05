Xing-Gemeinschaft wächst

Abschreibungsbedingtes, negatives Ergebnis

Im deutschsprachigen Raum wuchs die Community von 2,89 auf 3,74 Millionen um 29 Prozent. Und das ganze Xing-Netzwerk ist, bedingt durch das Wachstum in Spanien und der Türkei, 8,75 Millionen Mitglieder stark. Im Vorjahr verdoppelte sich, um diese Entwicklung zu manager, der Personalaufwand von 8,8 auf 15,7 Millionen Euro. Aufgrund der Umsatzentwicklung wirkte sich dies nur marginal auf das EBITDA-Ergebnis aus. Der Vorsteuer-Gewinn liegt nach 12,2 Millionen Euro im Jahr 2008 in der aktuellen Bilanz bei 11,8 Millionen Euro. Das ergibt eine EBITDA-Marge von 26 Prozent. Sondereffekte, im speziellen außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 5,4 Millionen Euro belasten das Konzernergebnis. Es ist mit 1,7 Millionen Euro negativ. Bereinigt um diese Sondereffekte verbucht Xing einen Gewinn von 3,9 Millionen Euro.