Xing erwirtschaftet solides Wachstum

Die Xing AG erwirtschaftete in allen drei Kerngeschäftsbereichen Umsatzzuwächse.



Der höchste prozentuelle Umsatzanstieg wird für das Geschäftsfeld E-Recruiting mit 32 Prozent ausgewiesen und legte von 4,0 auf 5,3 Millionen Euro zu.



Der Premium Club ist das Geschäftsfeld mit dem höchsten Erlösvolumen und wuchs um vier Prozent. Der Umsatz mit Premium-Mitgliedern und Display Advertising machte im ersten Quartal 2013 12,9 Millionen Euro, nach 12,4 Millionen Euro im vorjährigen Vergleichsquartal, aus.



Das kleinste Erlössegment ist Events. Hier erhöhte das Unternehmen das Umsatzvolumen von 1,0 auf 1,1 Millionen Euro.



Der Mitglieder-Zustrom für das erste Quartal 2013 wird von der Xing AG muit 205.000 beziffert und liegt damit unter dem Niveau des ersten Quartals 2012 von 233.000 Neumitgliedern im deutschsprachigen Raum. Für diese Region werden 6,3 Millionen Mitglieder verbucht. Weltweit kommt Xing.com auf 13,2 Millionen Mitglieder.



Beitragszahlende Premium-Mitglieder kamen von Jänner bis März 2013 in der Xing-Kerngeschäftsregion Deutschland, Österreich und Schweiz "rund 3.000" dazu. Dadurch stieg die Zahl dieser Mitgliedschaften in der Region auf 786.000 Ende März 2013. Und weltweit waren es zum genannten Zeitpunkt 810.000 zahlende Mitglieder.