Xing eröffnet Spielraum

de, at, chDas Magazin Spielraum erscheint, wie von Xing Anfang September 2013 angekündigt, am 28. November in Deutschland, Österreich und der Schweiz erstmals. Auf hundert Seiten werden in der Zeitschrift die, durch den technologischen und gesellschaftlichen Wandel ausgelösten Umwälzungen in der Arbeitswelt thematisiert und diskutiert. Die Erst- ist gleichzeitig die Pilotausgabe und hat sich in den drei Märkten zu bewähren.