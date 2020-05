Xing-Community in Österreich vergrößert sich

47.000 dieser 553.000 sind Premium Mitglieder. Über dieses Geschäftssegment lukrierte Xing im letzten Quartal 13,7 Millionen Euro Umsatz und damit ein Wachstum von sieben Prozent. Dieser Umsatz wurde bis Ende September 2013 mit insgesamt 829.000 Mitgliedern - davon 805.000 in Deutschland, Österreich und der Schweiz - erwirtschaftet. Die Basis der bezahlenden Mitglieder erhöhte sich im dritten Quartal um netto rund 4.000 gegenüber dem zweiten Quartal.



Das größte Wachstum generiert das Unternehmen mit 43 Prozent im Geschäftsfeld E-Recruiting, das sich im Berichtszeitraum mit 6,2 Millionen Euro niederschlug. Im Event-Bereich erwirtschaftete Xing 1,3 Millionen Euro und 32 Prozent Zuwachs in Relation zum vorjährigen Umsatzniveau.



Die Xing-Nutzung in Österreich "mobilisiert" sich. 29 Prozent der derzeitigen Netzwerk-Zugriffe erfolgen über mobile Endgeräte. Gegenüber dem Vorjahr ist das, wie das Unternehmen ausweist, ein 75-prozentiger Nutzungsanstieg.