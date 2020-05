Xing baut Mitglieder-Basis aus

Über bezahlte Mitgliedschaften erlöste Xing in den ersten sechs Monaten 2012 23,7 Millionen Euro. Dieser Erlösstrom stieg um fünf Prozent an.



Für Österreich weist das Business-to-Business-Netzwerk nun 478.000 Profile und eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent aus. In der gesamten Marktregion Deutschland, Österreich und Schweiz stieg der Mitglieder-Stand in der ersten Jahreshälfte 2012 um 436.000 auf 5,7 Millionen an. Xing.com weist nun weltweit 12,4 Millionen Mitglieder aus. 793.000 davon zahlen auch Mitgliedsbeiträge.

In den weiteren Geschäftsfeldern Werbung, E-Recruiting und Events erwirtschaftete Xing im von Jänner bis Juni 2012 11,7 Millionen Euro. Dieser Umsatz stieg um 28 Prozent.



Der E-Recruiting-Umsatz stieg um 24 Prozent von 5,5 auf 6,8 Millionen Euro. Werbeerlöse lukrierte das B2B-Netzwerk im Ausmaß von 2,8 Millionen Euro und steigerte diese Einnahmen um zehn Prozent. Der Ticketing-Erlös verdoppelt sich nahezu und stieg von 1,1 auf 2,0 Millionen Euro.



