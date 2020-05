Xbox Entertainment Studios starten Eigenproduktionen

Die erste Episode der bevorstehenden Xbox Live-Doku-Serie dreht sich, um die 1983 erfolgte feierliche Bestattung des Atari-Games E.T. the Video Game (siehe Video und dessen exzellente, heute fast schon unvorstellbare Grafik; Anm. d. Red.). Das Unternehmen verscharte nach negativen Reaktionen auf das Spiel "Millionen unverkaufter Game-Kopien in einer kleinen Stadt in New Mexico".