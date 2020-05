Xaxis erwirbt Bannerconnect

Bannerconnect, in Amsterdam und London ansässig, ist auf die Real-Time-Optimierung im digitalen Handel von Media-Produkten spezialisiert. Das Unternehmen liefert Infrastruktur und Dienstleistungen für den Online-Media-Handel sowohl für die Anbieter- als auch für die Nachfrageseite.



Aus Xaxis-Sicht harmoniert und ergänzt das Bannerconnect-Portfolio das eigene Leistungsangebot im Bereich Programmatic Media. Woraus sich wiederum die Annäherung an ein mittelfristiges strategisches Ziel der WPP Group ergibt: die Akquisition beschleunigt die Entwicklung von WPP Network-Agenturen in schnell wachsenden Märkten und Wirtschaftsbereichen und stärkt darüber hinaus die Leistungsfähigkeit der Gruppe im Bereich Digital Media.