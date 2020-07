Wurst-Stimmen, Wurst-Wahl

euIrgendwie kann die morgige Eurovision Song Contest-Siegerwahl auch als eine Art Generalprobe für die Europa-Wahl am 25. Mai erscheinen. Schon morgen tritt die österreichische Kultur-Abgeordnete Conchita Wurst um die Krone der europäischen Gesangskunst und die höchste Ehren der musischen Europa-Diplomatie an. 150 Millionen öffentlich-rechtliche Fernseh-Zuschauerinnen und -Zuschauer können sich an der Wahl Wursts beteiligen und ihre Stimme per Telefon, per SMS und App (Android-App; Apple-App-Link unten; Anm. d. Red.) abgeben. Dieser von PwC abgewickelte Wahlgang ist nicht ganz einfach und lässt sich so erklären: