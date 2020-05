Wunderman steigt bei PXP ein

Das Leistungsportfolio läuft unter dem Begriff "integrierte Kommunikationslösungen". Der Marketing-Ansatz der Agentur lautet We build your brand while selling your product.



"Wir werden mit Wunderman PXP den Standort Wien zu einem international agierenden Kreativ- und Technologie-Hub entwickeln", erklärt Wolfgang Haf, CEO von Wunderman Central Europe ein Ziel, die mit dieser Beteiligung verfolgt wird. Beide Unternehmen arbeiteten vor dieser firmenrechtlichen Verschränkung seit 2008 zusammen.



Auf der gemeinsamen Auftraggeberliste stehen Marken wie Ford, Land Rover, Nokia, Microsoft, Austrian Airlines, ORF, Österreichisch Lotterien, dm, Casinos Austria, etc.



Markus Höfinger, Mit-Geschäftsführer des neuen Unternehmens, kommentiert, dass dieser "strategische Zusammenschluß uns dort hingeführt hat, wo andere Agenturen in den nächsten Jahren hinwollen".