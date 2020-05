Wunderman gibt Profi Reifen Google-Durchstarthilfe

Die Agentur arbeitet mit Google Places, um PKW- und LKW-Besitzern in Österreich effektiver auf Profi Reifen-Niederlassungen in ihrer Umgebung hinzuweisen. Diese Suchmaschinen-Marketing-Optimierung soll wiederum verkehrsfördernd für Profi-Reifen.at sein. In weiterer Folge soll diese Maßnahmen zur Neukunden-Gewinnung führen.



Die Agentur will all jene Rechercheure abholen, die bei Google in Österreich mit den Keywords Reifenwechsel und Autoservice suchen. Google Places soll die richtige Antwort liefern. "Wir rücken damit näher an den Konsumenten heran", begründet Matthias Bartz, Marketing-Manager von Profi Reifen, eine Absicht der Kampagne.



