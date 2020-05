atErwartungsgemäß wurde Generaldirektor Alexander Wrabetz für eine weitere fünfjährig Amtszeit an der Spitze des ORF wiedergewählt. In der Wahl durch den Stiftungsrat entfielen 29 Stimmen auf Wrabetz. Es gab sechs Enthaltungen. Wrabetz nächste Funktionsperiode beginnt am 1. Jänner 2012 und läuft bis 31. Dezember 2016.