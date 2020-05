Wrabetz soll bleiben

at // In der SPÖ setzt ein Umdenken ein. Medienstaatssekretär Josef Ostermayer folgt offenkundig dem Bekenntnis des ORF-Stiftungsrates vom 2. April "zum Erhalt des ORF in seiner Vielfalt und dem jetzigen Angebot" und hält die eingeleiteten Maßnahmen für in die richtige Richtung gehend. Das erklärt er im Interview der morgen erscheinende Ausgabe des Magazins News. Er könne sich den Verbleib von Generaldirektor Alexander Wrabetz unter folgender Voraussetzung vorstellen: "Ein klares Votum des Stiftungsrates" für Wrabetz. News, Nr. 19, 7. Mai, Seite 16