Wrabetz sieht Zukunft gesichert

at // Hätte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz zum Ergebnis des nun, nach fünf Jahren abgeschlossenen EU-Beihilfeverfahrens etwas anderes sagen können als: "Die Entscheidung ist eine wichtige Grundlage für die langfristige Zukunftssicherung des ORF." Er sieht seinen Kurs bestätigt, denn "die umfassenden Erfüllung des Programmauftrags in den Bereichen Information, Kultur, Sport und Unterhaltung wird durch diese Entscheidung ebenso anerkannt wie das breite Programmangebot des ORF mit zwei nationalen TV-Programmen sowie drei nationalen und neun regionalen Radioprogrammen". Was hat Wrabetz heute explizit nicht dazu gesagt: Jetzt ist die Regierung am Zug.