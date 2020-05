Wrabetz-Plan angenommen

GIS-Offensive

So sieht der Finanzplan 2010 Umsatzerlöse in Höhe von 848,7 Millionen Euro, wovon 530,1 Millionen Euro auf Programmentgelte entfallen vor. Budgetiert sind Werbeerlöse in Höhe von 208,2 und sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 110,4 Millionen Euro. Im kommenden Jahr soll die Zahl der Rundfunk-Gebühr-Zahler um rund 21.000 steigen, was eine verschärfte GIS-Offensive bedeutet. Da der ORF, im Gegenzug, mit einem Ansteigen der Gebührenbefreiungen um 13.000 auf 341.000 Menschen rechnet. Der Personalaufwand soll 2010 auf 333,7 Millionen reduziert werden. Darüber hinaus wurde in der Stiftungsrat-Sitzung die Gebarungsprüfung des Geschäftsjahres 2008 genehmigt, der Geschäftsführung die Entlastung für dieses Wirtschaftsjahr erteilt und das TV-Jahressendeschema 2010 genehmigt.