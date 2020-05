Wrabetz nimmt Social-Media-Kampf auf

Wrabetz erwartet, dass in weiterer Folge der Bundeskommunikationssenat "die sehr enge und rechtlich nicht richtige Sichtweise der KommAustria korrigiert".



Schließt sich der Senat dem KommAustria-Entscheid an, kündigt Wrabetz an, das auferlegte Facebook-Verbot für den ORF sowohl von Verfassungs- als auch Verwaltungsgerichtshof zu Fall bringen zu lassen. Ist keine ORF-freundliche Interpretation des Gesetzes in Sicht werden die Änderungen der entsprechenden Passagen angestrengt.



Wrabetz beteuert, Social Media-Foren zum Seher-, Hörer- und Kundenkontakt nutzen zu wollen und keine Monetarisierungsabsichten zu hegen. Er stützt seinen Kampf gegen den KommAustria-Entscheid weiters auf die journalistische Seite der Social Media-Nutzung. Diese müsse Redakteuren und Sender-Mitarbeitern möglich sein. Das würde, theoretisch, durch die KommAustria-Interpretation verunmöglicht.