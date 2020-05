Wrabetz letzte Chancen

at // Stiftungsrat-Vorsitzender Klaus Pekarek hatte gestern gegen den Finanz- und Sparplan 2009 von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz gestimmt. Und ist, möglicherweise unbeabsichtigt, der Kärntner BZÖ-Empfehlung gefolgt. Pekarek will sein Nein jedoch als Signal verstanden wissen, dass es allerhöchste Zeit sei für langfristige Maßnahmen. Das Nein soll aber auch signalisieren, dass Wrabetz in der für März anberaumten Stiftungsrat-Sitzung seine letzte Chance bekommt, ein ausgefeiltes langfristiges, realistisches und umsetzbares Struktur- und Strategiekonzept sowie eine mittelfristige Finanzvorschau vorzulegen. Das "fragementarische Hangeln von Beschluss zu Beschluss" habe keinen Sinn, wenn eine Vision und eine Leitlinie fehlen, zitiert ORF Online Pekarek. Kurier, Seite 35; Vorarlberger Nachrichten, Seiten A1 & A3; Kleine Zeitung, Seiten 90 & 91