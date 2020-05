Wrabetz beurlaubt Oberhauser

Konsensual unbewältigbare Auffassungsunterschiede

Offizieller Grund ist, dass Wrabetz mit Oberhauser im Zuge eines mehrstündigen Gespräch "grundsätzliche Auffassungsunterschiede über wichtige Fragen der Zusammenarbeit in der Geschäftsführung nicht ausräumen" konnte. "Führung ... setzt ein Mindesmaß an vertrauensvoller Kooperation voraus. Dies ist in der Zusammenarbeit mit Herrn Oberhauser derzeit nicht gewährleistet", teilt Wrabetz mit.