Wrabetz beeindruckt vom Interesse am ORF

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sieht den ORF nach der Causa Pelinka offenbar gestärkt und will die öffentliche Diskussion für den ORF nutzen. So sei er etwa "positiv beeindruckt" vom großen Interesse der Öffentlichkeit am Unternehmen ORF und hoffe, dass die Zivilgesellschaft sich ebenso für den ORF stark macht, sollte die Medienbehörde das Unternehmen in Hinblick auf seine Möglichkeiten im Social-Media-Bereich beschränken wollen. Der auf Twitter und Co. geführte Kampf um die Unabhängigkeit des ORF habe für Wrabetz nur noch mehr verdeutlicht, dass man hier präsent sein muss.

Dass er mit seinem Verhalten in der Causa Pelinka dem Image des ORF geschadet haben könnte, wie in den vergangenen Tagen häufig kritisiert wurde, sieht Wrabetz "nicht so". Vielmehr sei seine Verlautbarung vom Donnerstag vom Aufsichtsgremium "sehr anerkannt worden" ebenso wie die Art, "wie ich das gelöst habe", so Wrabetz nach der Sondersitzung des Stiftungsrates am Freitag. Dass das Ansehen der Informationskompetenz des ORF nicht gelitten habe, beweisen für den Generaldirektor "die hervorragenden Zuschauerwerte für unsere Informationssendungen", vor allem die der "Zeit im Bild 2".

Dass den geplanten und nun abgeblasenen Postenbesetzungen im ORF parteipolitische Vereinbarungen zugrunde gelegen hätten, wies Wrabetz erneut zurück. "Es ist schlicht und einfach Unsinn, jetzt so zu tun, als hätten die Besetzungen irgendwas mit dem Stimmverhalten bei der Generaldirektorenwahl zu tun", so Wrabetz. Schließlich sei er "ohne realen Gegenkandidaten" angetreten und mit größtmöglicher Zustimmung gewählt worden, da wäre das Stimmverhalten einzelner nicht ausschlaggebend gewesen.

Rückendeckung bekam Wrabetz auch vom Kaufmännischen Direktor Richard Grasl, der meinte, der Generaldirektor hätte sein Direktorium in den vergangenen Wochen intensiv in die Debatte um die Postenbesetzungen eingebunden und alle hätten ihm den Rücken gestärkt. Für Grasl sei dieser Zusammenhalt unter den Direktoren ein positives Zeichen für die neu begonnene Geschäftsführungsperiode.