Wrabetz: Auftrag erfüllt!

at // Das ORF-Budget 2010 steht. Das Unternehmen will im kommenden Jahr 848,7 Millionen Euro und ein Ergebnis gewöhlicher Geschäftstätigkeit (EGT) in Höhe von 0,1 Millionen Euro erwirtschaften. Damit würde Generaldirektor Alexander Wrabetz die angekündigte "schwarze Null-Linie" erreichen. Diese Ziel ist allerdings, wie er mitteilt, nur mit einem "Einsparungsvolumen in historischer Höhe" und einem "Bündel an Maßnahmen, die das Unternehmen an die Grenze der Belastbarkeit führen" greifbar. So wird der Personalaufwand 2010 auf 333,7 Millionen Euro und der Personalstand auf 3.299 Mitarbeiter sinken.