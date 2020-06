Wrabetz antwortet Funkhaus-Aktivisten: "Ö1 bleibt Ö1"

Bedauerlich" und "einfach absurd" nennt ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz einen offenen Brief von Redakteurssprechern, Betriebsräten und 200 Mitarbeiter des Senders, in dem diese den Erhalt des Radio-Funkhauses gefordert hatten. "Die Senderidentitäten der Radioprogramme bleiben erhalten. Die Argentinierstraße bleibt als Kulturstandort erhalten", antwortete Wrabetz nun ebenfalls per Brief.

"Andernorts wird über die Zukunft der Medien, über die größten Transformationsprozesse in unserer Branche seit ihrem Bestehen und über die Frage, wie man journalistische Arbeitsplätze erhalten kann und viele andere wichtige Fragen diskutiert. Wir diskutieren darüber, ob und warum ein Radiosender von einem Wiener Bezirk in einen anderen zieht. Das ist bedauerlich, aber selbstverständlich stelle ich mich auch dieser Diskussion", erklärte Wrabetz in dem der APA vorliegenden Schreiben.