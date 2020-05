WPPs Tauschgeschäfte

König Midas macht alles zu Gold

The Midas Exchange ist "powered by GroupM und wird zunächst am US-Markt seine Tätigkeit aufnehmen. Das Tauschgeschäft ist jedoch so definiert, dass beispielsweise GroupM Entertainment TV-Programme für TV-Stationen produziert oder diese Inhalte an diese lizensiert. Im Gegenzug gehen an The Midas Exchange Werbeinventar.