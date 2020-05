WPP warnt vor 2009

uk // Der Abschwung in den USA und in Großbritannien fordert auch seinen Tribut in WPP. Wie Mauric Lévy, Publicis Group-Chairman und CEO, und Michael Roth, CEO von Interpublic Group of Companies, erwartet WPP-Chairman Martin Sorrell ein schwieriges viertes Quartal und befürchtet ein noch schlimmeres Jahr 2009. Die Finanzkrise wird unübersehbare negative Auswirkungen auf das Konsumenten- und Unternehmensvertrauen haben, teilt WPP heute mit. Im dritten Quartal erwirtschaftete die Agenturgruppe einen um sechs Prozent auf umgerechnet 2,1 Milliarden Euro gestiegenen Umsatz als im Vergleichsquartal 2007.