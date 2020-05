WPP streicht Jobs und investiert in wachsende Märkte

int // WPP-CEO Martin Sorrell kündigte im Rahmen einer Morgan Stanley-Konferenz an, 2009 Jobs in jenen Märkten zu kürzen, die geringeres ökonomisches Potenzial liefern. Die nächstjährigen Investitionen werden dafür in wachsenden Märkten wie Indien, China und Brasilien erfolgen. Sorrell: "Das Ausbalancieren von Umsatz und Kostenwachstum auf Basis der Mitarbeiterzahl ist die zentrale Aufgabe in der nächsten Zeit." Vom Personalabbau werden auf jeden Fall Großbritannien und die USA betroffen sein. Sorrell malt ein düsteres Bild der kommenden Monate.