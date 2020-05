WPP steigert Gewinn

New Media-Umsatz stark steigern

Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr-Vergleich um 7,4 Prozent umgerechnet 11 Milliarden Euro. Und das Billing-Volumen der Gruppe stieg im Geschäftsjahr 2010 um 12,6 Prozent auf 50 Milliarden Euro.



Der Konzern-Vorstand bewertet die Entwicklung des Vorjahres als "signifikante und bemerkenswerte Erholung" nach den "dunklen Tagen" im Herbst 2008. "We entered 2010 with fingers crossed. There were few certainties. Little could be taken granted." Das waren die Voraussetzungen für 2010. Letztendlich beschleunigte die Gruppe vom Null-Wachstum im ersten Quartal auf 8,5 Prozent im letzten Quartal 2010.



Und es gibt ein klares Ziel für 2011: Nachdem im vergangenen Jahr der Digital-Umsatz - besteht in der Gruppe aus Direct, Digital und Interactive - 29 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte, will CEO Martin Sorrell diesen Anteil auf zumindest ein Drittel und im Ideal-Fall auf "35 bis 40 Prozent" ausbauen.