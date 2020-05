WPP mit positivem Halbjahr

Der Werbekonzern ist aufgrund der Publicis-Omnicom-Group-Fusion unter zusätzlichem Wettbewerbsdruck. Das veranlaßte den Chairman und CEO der Gruppe Martin Sorrell zu einer Strategieänderung.



Die WPP-Strategie ruht, wie er wiederholt, auf vier Säulen: "New Markets, new media, data investment management and last but not least 'horizontality'". Daran knüpft Sorrell veränderte Wachstumsziele. Der Konzern soll innerhalb der nächsten fünf Jahre in den Bereichen New Markets und New Media nicht wie bisher definiert 35 bis 40 sondern 40 bis 45 Prozent wachsen.



Mittlerweile geht es im Konzern um eine "beschleunigte Strategie-Umsetzung" in der "Prä- und Post-Pubicis-Omnicom-Group-Welt", wie es dazu im jüngsten Zwischenbericht heißt.