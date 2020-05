WPP beteiligt sich an Jupiter Drawing Room

uk // Die WPP Group erwirbt einen 49-Prozent-Anteil an der südafrikanischen Agentur The Jupiter Drawing Room & Parnters. Jupiter gehört zu den vier größten südafrikanischen Agenturen und erwirtschaftet einen Umsatz von umgerechnet 23,6 Millionen US-Dollar. Die Agentur geht nicht in einer WPP-Agentur auf. Sie genießt einen hervorragenden Ruf als Kreativ-Agentur und gehört für Creativity zu den kreativsten, fünf Agenturen der Welt.