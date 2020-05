WPP beteiligt sich an Fullscreen

Fullscreen forciert, gestützt durch dieses Investment, seine Expansion im Heimmarkt USA sowie in internationalen Märkten voran. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf schnell wachsende Märkte wie Brasilien, Indien und Russland gelegt.



Weiters wird das Fullscreen das frische Kapital verwenden um neue Content-Initiativen zu realisieren sowie um hochentwickelte Software-as-a-Service-Technologie raschest zu entwickeln. Mit dieser Technologie soll wiederum Video-Produzenten und Marken miteinander verbinden um die gewünschte Zielgruppe zu erreichen und zu involvieren.



Mit diesem Investment stärkt WPP wiederum seine Kompetenzen und das Potenzial im Digital-Media-Geschäft sowie in der Content-Entwicklung, die über klassische Werbung hinausgeht.



Das YouTube-Network von Fullscreen umfasst derzeit 10.000 Channels, die in sich 150 Millionen Abonnenten und 2,5 Milliarden Video-Views pro Monat in sich vereinen.