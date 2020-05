Wozu Web-Analysen?

at // Wenig überraschend und doch immer wieder aufs Neue erstaunlich sind die Ergebnisse zu Untersuchungen des Einsatzes von Web-Analysen. Ernüchternde klassifiziert e-dialog den Integrationsgrad von Web-Controlling in die Steuerung von Unternehmenswebsites in Österreich. Das Interesse der heimischen ATX- und Top-100-Unternehmen ist mäßig. Noch desinteressierten sind die deutschen DAX-Unternehmen mittels routinemäßiger Performance-Kontrolle die Potenziale aus den Web-Auftritte herauszuholen.