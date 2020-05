Word-of-Mouth im Marketing angekommen

Ein Schlüsselfaktor für Word-of-Mouth-Marketing sind meinungsführende Konsumenten also Influencer. 60 Prozent der für Burda befragten Unternehmen kennen diese Multiplikatoren. 59,3 Prozent identifizieren sie gemeinsam mit einem Dienstleister. Diese Identifizierung erfolgt zu 45 Prozent über Social Media und zu 40 Prozent mittels Kundenbefragung.



Die spätere Ansprache dieser Influencer erfolgt zu 50,5 Prozent via Facebook, zu 41,4 Prozent via Word-of-Mouth-Plattformen, zu 36,9 Prozent persönlich und über Blogs. Sie sind dann die "Sprungbretter" , um Produkteinführungen und -Relaunches zu verbreiten. Und die Transporteure der solcherart initiierten Kommunikation sind zu 74,1 Prozent externe Testplattformen, wie beispielsweise Burdas Freundeskreis.de oder Konsumgöttinnen.

Weiterempfehlungsrate ist der Erfolgsnachweis

An oberster Stelle der "Erfolgsmessung" steht die Weiterempfehlungsrate. Danach folgen Sichtbarkeit in Foren, Sympathie-Werte, quantitative Gesprächsparameter und Abverkaufsergebnisse.



Word-of-Mouth hat hinsichtlich seiner Zukunftsbedeutung jedoch nachrangige Stellung. Social Media, Mobile Marketing und klassische Online-Kommunikation werden, absteigend in dieser Reihenfolge, aus heutiger Sicht präferiert.