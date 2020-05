woosp.me löst Alpengluehen.com ab

atMarcus Bitter und Michael Gutternig launchen woosp.me, worunter das Social Network World of Sport zu verstehen ist. Anfang August 2011 ging das Network in "closed alpha". Mittlerweile gibt es ein neues Büro, die Community-Managerin Kathi, einen Adventkalender und den offiziellen Launch von woosp.me, in dem, wie zu vernehmen ist, ein Jahr Entwicklungszeit und doch irgendwie Alpenglühen steckt.