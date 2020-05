Woodapples appetitliche Einkaufsbegleiter

Die erste dieser Tage in Betrieb gehende App ist für das Wiesbadener Einkaufszentrum Lilien-Carré. Woodapples stellt den Besucher dieser Shopping-Mall eine iPhone- und Android-Version bereit. Dort können wiederum alle erfassten Anbieter tagesaktuell ihren Angebotsstand adaptieren. Zu den diesbezüglichen Woodapples-Leistungen gehört neben dem technischen Betrieb auch die redaktionelle Arbeit, die den Einzelhändler, Restaurants, etc. die Content-Einpflege in die App abnimmt.