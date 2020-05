Wonnemonat Mai vorbei

Kopf-an-Kopf-Rennen

Der zweimonatige Aussetzen der Ausweisung des Dachangebots oe24.at wird vollzogen. Die verlängerten Wochenende, Fenster- und Feiertage im Mai taten bei manchen Werbeträgern ihre Wirkung und bei anderen hält die positive Nutzungsentwicklung ungebrochen an. Herold.at legt beispielsweise im Vergleich zum Mai 2008 von 1.545.573 auf 2.118.046 Unique Clients zu. Der Sprung von DiePresse.com sieht in dem Monatsvergleich - von 661.581 auf 1.026.668 Unique Clients - immer noch beachtlich aus. An der Position des ORF.at Netzwerkes ändert sich nichts. Im Rennen um den zweiten Platz unter den Dachangeboten entspinnt sich ein spannenden Zweikampf zwischen GMX.at und dem Microsoft Advertising-Netzwerk.