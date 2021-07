Wondra wechselt

Bettina Wondra ist seit März 2015 als Senior Manager und Digital Lead bei Mindshare Austria tätig. Sie fungiert als Teamleiterin im Agentur-Bereich The Exchange. Dort findet der Off- und Online-Mediaeinkauf der Kommunikationskanäle TV, Hörfunk, Kino, Online, Print, Out of Home und Sonderwerbeformen statt. Wondra betreut in ihrer Funktion Agentur-Auftraggeber wie Apple/Epos, Car2go, EVN, Eckes Granini Pago, Mazda, NÖM und TK Maxx. Sie kommt von Carat Austria und war in diesem Unternehmen Director Communication Consultant Digital. Wondras frührer Arbeitgeber waren die MediaCom Wien von November 2005 bis August 2012 und anschließend für elf Monate die Omnicom Media Group bevor sie zu Carat Austria weiterwechselte.