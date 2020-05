Woman kommt im Dirndl

Das Medienunternehmen tituliert Woman Dirndl als Heimatmagazin dessen emotionale Wahrnehmung im Markt aus den Themen Natur, Brauchtum, Tradition und ländliche Gepflogenheiten gespeist sind. "Wir wollen Altes und Bewährtes wieder ans Licht holen", skizziert Chefredakteurin Euke Frank die Absichten des Magazin-Spin-offs.



Woman Dirndl startet mit einer Auflage von 35.000 Stück in den Markt und wird um 3,90 Euro pro Stück abgesetzt. Mit diesem Titel will die Verlagsgruppe News der, wie Gabriele Kindl, die Geschäftsleiterin Sales Lifestyle-Magazine der Mediengruppe, "einen neuen Werbeträger von hoher Kosteneffizienz mit kaufentscheidenden Folgekontakt-Möglichkeiten in der Zielgruppe Frauen" anbieten.