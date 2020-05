Woman.at wandelt sich

Das innerhalb der Community lebende und von der Redaktion genährte Interesse für Fashion, Beauty, Lifestyle, etc. kann wiederum unter Shop the Look konvertiert werden. Dort stillt Woman.at das Bedürfnis nach den Produkten, die Stars und Sternchen für ihren Glamour-Faktor nutzen, und die ihrer Trägerin auch Glanz verleihen soll.



Die intensivierte Leserinnen-Einbindung und neue Feature sollen Woman.at, wie Birgit Gasser, Leiterin der Digitalvermarktung von news networld, "zum Flaggschiff in der weiblichen Zielgruppe" machen.



Konsequenterweise soll sich dieser Relaunch in Reichweite-Zugewinnen und Werbemarkt-Conversions auswirken. Und das so intensiv als möglich.