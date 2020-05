Woman aktiviert loyale und mitteilsame Leserinnen

Aktivierte, beitragsfreudige und mitteilsame Leserinnen und Leser der Woman-Medien beteiligen sich via App an dieser Community-Dynamisierung. Dabei wird dann Kommentare, Likes und Shares mit Punkten, die einem eigenen Beteiligungsprofil zugeordnet werden, belohnt. Die so gesammelte Punkte sind, auf unterschiedlichen Niveaus, die Zugänge zur Verlosung von Sachpreisen und stehen am Ende dieser Social Promotion.