Wollte willhaben.at haben

at // willhaben.at vergibt den Auftrag zur Bewerbung an Fessler.Schmidbauer. Die Agentur hat, wie schon in vorhergehenden Etat-Gewinnen durch die "strategische und kreative Herangehensweise an die Aufgabenstellung" gepunktet. Mit der Etat-Vergabe soll, so Marketingleiter Gerwin Gfrerer, willhaben.at kommunikativ auf die nächste Stufe gehoben werden. Daher setzt die Agentur an der bisherigen Kampagnenführung an. Fessler.Schmidbauer hat eine Outdoor-Kampagne für Salzburg und Oberösterreich mit 24-Bogen-Plakaten und Citylight-Sujets realisiert. atmedia.at