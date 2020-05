Wolfgang Struber bestätigt

Martin Gastinger von ATV fungiert in der neuen Funktionsperiode als erster Stellvertreter und Georg Burtscher von Antenne Vorarlberg als zweiter Stellvertreter des Vorsitzenden gewählt. Schriftführer ist Sat.1 Österreich- und Puls 4-Geschäftsführer Bernhard Albrecht. Als Vorstandsmitglieder wurden Life Radio-Geschäftsführer Christian Stögmüller und Eva Maria Kubin von Radio Content Austria wiedergewählt. Der Verein Privatsenderpraxis bietet seinen Mitglieder ein Aus- und Weiterbildungsprogramm in den Bereichen Programmgestaltung, redaktionelles Arbeiten, Moderations- und Sprechtraining, Sales, etc.